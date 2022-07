Cristiano Ronaldo recebe recusas de Chelsea, Bayern e PSG; atacante quer deixar Manchester United

Eleito cinco vezes melhor do mundo, Cristiano Ronaldo vive um momento inédito na carreira. O português, considerado um dos maiores jogadores da história, se vê agora com dificuldades para encontrar uma equipe no mercado da bola.

Com 37 anos, está insatisfeito no Manchester United pela não classificação da equipe à Liga dos Campeões. Com alto salário, CR7 se deparou com portas fechadas no Bayern de Munique, no Paris Saint-Germain (PSG) e no Chelsea.

Caminho das recusas

O primeiro "não" foi do Bayern de Munique. Oliver Kahn, diretor da equipe alemã, explicou. "Por mais que eu aprecie Cristiano Ronaldo como um dos maiores, uma transferência não se encaixaria em nossa filosofia", disse o ex-goleiro.

Mais recentemente, o jornal francês Le Parisien afirmou que o empresário do atleta, Jorge Mendes, ofereceu o atacante ao PSG. A equipe francesa rejeitou qualquer possibilidade por entender que nãotem condições de encaixar o craque no elenco. A equipe já conta com estrelas como Neymar, Messi e Mbappé.

O mesmo aconteceu no Chelsea, time para o qual o português também foi oferecido. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o técnico Thomas Tuchel vetou a contratação. A equipe londrina investiu 47,5 milhões de libras (cerca de R$ 300 milhões) por Sterling, ex-Manchester City, para reforçar o ataque.

Oficialmente, o Manchester United ainda não recebeu propostas de uma equipe que vai estar na Liga dos Campeões. Um dos entraves é o alto salário, que gira em torno de 30 milhões de euros (R$ 163,7 milhões) por temporada.

Proposta da Arábia Saudita

Segundo o canal português TVI, um clube da Arábia Saudita ofereceu 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) pelo jogador por dois anos de contrato. A proposta tem 30 milhões de euros (R$ 162 mi) para o Manchester e 20 milhões (R$ 108 mi) somente em comissões para os empresários, totalizando 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil