Cristiano Ronaldo quebra recordes ao marcar 100 gols pela Juventus: "orgulhoso"

O atacante Cristiano Ronaldo balançou as redes pela 100ª vez atuando pela Juventus. Além disso, português atingiu um recorde histórico no futebol: se tornou o primeiro jogador a anotar uma centena de gols ou mais por três times diferentes (Manchester United e Real Madrid são os outros) e também com a seleção nacional.

No gol histórico, CR7 deixou o marcador para trás e finalizou. Sem o título do Italiano na atual temporada - a Internazionale já é campeã antecipada -, o português é a principal esperança para evitar que a Juventus não dispute a próxima edição da Liga dos Campeões.

Além disso, o atacante, aos 36 anos, chegou à marca centenária na Juventus em menos tempo do que outros 12 jogadores que atingiram essa cifra. O português, artilheiro do Campeonato Italiano com 28 gols, alcançou em 131 partidas, na 3ª temporada pelo time.

"É sempre um sentimento especial atingir os 100 gols pela minha equipe. Orgulhoso deste número, feliz por ajudar a Juve e por ver também Dybala chegar ao seu gol 100. Parabéns Paulo Dybala", disse Cristiano Ronaldo, fazendo menção ao meia argentino, que chegou à marca centenária.

O próximo desafio da Juventus é complicado: receberá a campeã Internazionale. O duelo ocorre neste sábado (15), em Turim, pela 37ª e penúltima rodada da competição.

Total de jogos que Cristiano Ronaldo levou para chegar aos 100 gols:

Manchester United - 253 partidas

Seleção de Portugal - 165

Juventus - 131

Real Madrid - 102