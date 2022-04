Cristiano Ronaldo publica foto com a família após morte de um dos filhos durante o parto

Ao lado da esposa e de quatro filhos, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo segura no colo a mais nova bebê da família em registro compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (21). O atleta também usou o espaço para agradecer o apoio dado pelos amigos e fãs após a perda de um filho.

A menina foi levada para casa depois da morte do irmão gêmeo durante o parto, na última segunda-feira (18). A menina é a segunda filha da união, formada em 2016, com Georgina Rodríguez.

“Lar doce lar. Gio e nossa bebê estão finalmente juntas com a gente. Nós queremos agradecer a todos pelas belas palavras e gestos. O apoio de vocês é muito importante e nós sentimos o amor e o respeito por nossa família. Agora é hora de ser grato pela vida que nós trouxemos para esse mundo”, declarou no Instagram.

Homenagem

Com aplausos fortes ao longo de 1 minuto, torcedores homenagearam a família no jogo entre Manchester United, do qual o jogador faz parte, e o Liverpool, um dos principais rivais no esporte, na terça-feira (19). A torcida cantou "You'll Never Walk Alone" ou "você nunca caminhará sozinho", na tradução do inglês.

Cristiano agradeceu o gesto e disse que nunca vai esquecer o momento de respeito e compaixão.

O jogador já havia dito que perder um filho é a maior dor que qualquer pai pode sentir. “Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", compartilhou.

O casal tem outra filha, de 3 anos, chamada Alana Martina. O português também é pai de Cristiano Jr. de 11 anos, e dos gêmeos Eva e Mateo, que têm quatro anos.

