Cristiano Ronaldo posta mensagem em tom de despedida do Al-Nassr

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, se aproxima do fim e nesta segunda-feira (26) o atacante português postou uma mensagem enigmática, adotando tom de despedida do clube, após o último jogo do clube nesta temporada da Liga Saudita. Em suas redes sociais, Cristiano, que tem 40 anos, publicou uma foto com a mensagem "O capítulo terminou".