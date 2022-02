Cristiano Ronaldo pode deixar Manchester United se ficar sem vaga na Champions, diz jornal

O atacante Cristiano Ronaldo pode antecipar a saída do Manchester United caso não consiga vaga na próxima Champions League. A informação é do jornal britânico Mirror, com relatos de um ambiente instável entre o astro português e o clube inglês, onde tem contrato até junho de 2023.

Segundo a publicação, o atleta não deseja permanecer em uma instituição que não disputa a principal competição de equipes da Europa, enquanto os Reds não pretendem fazer esforço para uma permanência. Hoje, o United está na 4ª posição da Premier League, o que garante a vaga.

A possibilidade de rescisão surge diante dos custos do jogador e dos conflitos internos. A imprensa da Inglaterra destacou nos últimos dias que CR7 teve atritos com o técnico alemão Ralf Rangnick e o capitão do time, o zagueiro Maguire. Assim, líderes do grupo do United não estariam contentes.

Maior salário

Ídolo do Manchester United, Cristiano Ronaldo precisou de um alto investimento do clube. Para a liberação na Juventus, por exemplo, o valor gasto foi de 13 milhões de libras (cerca de R$ 90 mi).

Além do custo da operação, o português ainda recebe o maior salário da Premier League 2021-2022: 2 milhões de libras mensais (cerca de R$ 14 milhões). Aos 37 anos, tem 15 gols em 28 partidas.