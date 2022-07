Cristiano Ronaldo no Barcelona? Agente se reúne com presidente do clube

O Barcelona tem interesse na contratação do atacante Cristiano Ronaldo. O presidente do clube, Joan Laporta, se reuniu com o atacante nos últimos dias para avaliar a transferência, segundo o jornal espanhol AS. O português avalia a permanência no Manchester United, já que o clube inglês não conseguiu vaga para a próxima Liga dos Campeões.

Um entrave na situação é a condição financeira do Barça, que busca o reequilíbrio econômico desde a saída do argentino Lionel Messi, que se transferiu para o Paris Saint-Germain (PSG) no último ano.

Vale ressaltar que o astro português não se apresentou ao Manchester United para a temporada 2022-2023. Com essa situação indefinida, está treinando na Confederação de Futebol de Portugal.

Foco no mercado

A gestão busca um reforço para o ataque, com foco em uma especialista na grande área. Além de CR7, o Barcelona também ainda tenta contratação de Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

No mercado, sem proposta oficial, Cristiano Ronaldo também estaria no radar de Chelsea. Com 37 anos, não tem planos de aposentadoria e foca na participação da Copa do Mundo, em novembro.