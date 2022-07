Cristiano Ronaldo marca reunião com diretoria do Manchester United para decidir futuro

Cristiano Ronaldo segue como principal novela do mercado de transferências atualmente. Depois de longa ausência na pré-temporada do clube, o craque, que passou as últimas semanas em Portugal, vai viajar nesta segunda-feira (25) para conversar com a diretoria do Manchester United, segundo o site The Athletic. O clube diz que o atleta não está à venda.

A volta de Ronaldo à Inglaterra, no entanto, não significa necessariamente que ele vai permanecer no clube. Na terça-feira (26), o elenco voltará aos treinos após realizar jogos de pré-temporada na Ásia e a presença do principal nome do time ainda é incerta. Cristiano Ronaldo tem ainda um ano de contrato com o clube. Ainda há uma opção de renovação.

Aos 37 anos, Ronaldo foi oferecido ao Bayern de Munique, Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea e Real Madrid, mas recusaram a negociação pelo atacante, que deseja participar da Liga dos Campeões. O United está na Liga Europa.

Em campo

Na última temporada, Cristiano Ronaldo marcou 24 gols em 39 partidas com a camisa do Manchester United. Apesar de boas contratações, a equipe decepcionou e ficou na 6ª posição do Campeonato Inglês. "Ele não está conosco devido a problemas pessoais", disse Erik Ten Hag, técnico do United, há duas semanas.

O empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, tem informado aos interessados que CR7 estaria disposto a baixar o salário anual de 30 para 10 milhões de euros (cerca de R$ 56 milhões).