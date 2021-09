Cristiano Ronaldo marca duas vezes para Portugal e se torna maior artilheiro por seleções

O atacante Cristiano Ronaldo foi o grande personagem da vitória de Portugal sobre a Irlanda, nesta quarta-feira (1°), no Estádio do Algarve, por 2 a 1. O português marcou os dois gols da seleção portuguesa e se tornou o maior artilheiro por seleções da história, com 111 gols, superando o ex-jogador iraniano Ali Daei.

O triunfo português sob o comando de Cristiano Ronaldo manteve a seleção de Portugal invicta e na liderança das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. Os europeus somam 10 pontos em quatro partidas, com três vitórias e um empate.

A seleção portuguesa volta a campo pelas Eliminatórias na terça-feira (7), às 13h (horário de Brasília), contra o Azerbaijão. Antes, no sábado (4), Portugal enfrenta o Catar em amistoso.

Legenda: Cristiano Ronaldo enfrentou a Irlanda nesta quarta-feira (1°) pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 Foto: CARLOS COSTA / AFP

Confira a lista de maiores artilheiros por seleção

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 111 gols em 180 jogos Ali Daei (Irã) - 109 gols em 149 jogos Puskás (Hungria) - 84 gols em 89 jogos Kamamoto (Japão) - 80 gols em 84 jogos Chitalu (Zâmbia) - 79 gols em 108 jogos Hussein Saeed (Iraque) - 78 gols em 137 jogos Pelé (Brasil) - 77 gols em 92 jogos Sándor Kocsis (Hungria) - 75 gols e 68 jogos Abdullah (Kuwait) - 75 gols em 133 jogos Majed Abdullah (Arábia Saudita) - 71 gols em 116 jogos