Cristiano Ronaldo marca duas vezes contra Newcastle na reestreia pelo Manchester United

O atacante Cristiano Ronaldo reestreou na Premier League pelo Manchester United. O artilheiro português marcou dois dos quatro gols do Red Devils na vitória contra o Newcastle, por 4 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. Bruno Fernandes e Lingard completaram a goleada. O resultado manteve a equipe de Manchester na liderança da competição nacional, com 10 pontos conquistados.

O português permaneceu em campo durante os 90 minutos. Cristiano Ronaldo, além dos dois gols marcados, finalizou seis vezes na partida e teve 86.7% de aproveitamento nos passes. Os dados são do site de estatística SofaScore.

A equipe de Manchester volta aos gramados na terça-feira (14), às 13h45 (horário de Brasília), na estreia da UEFA Champions League, contra o Young Boys.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte