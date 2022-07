Cristiano Ronaldo joga amanhã? Veja situação do jogador para a partida contra o Rayo Vallecano

Após período de férias em Portugal, Cristiano Ronaldo garantiu que irá para o último amistoso do Manchester United, no domingo (31), contra o Rayo Vallecano (ESP). Antes disso, os Red Devils encaram o Atlético de Madrid (ESP) neste sábado, sem a presença do camisa 7.

O atacante se juntou ao restante do elenco do Manchester United nesta semana. O atleta já manifestou o desejo de atuar na Champions League em mais uma temporada, competição que a equipe não participará em 2022/23.

Sem contar muito com Cristiano nos planos para o ano, o treinador Erik Ten Hag não colocou o português na lista de relacionados para o confronto deste sábado, que acontece em Oslo, na Noruega. O amistoso contra o Atlético de Madrid é o penúltimo dos Red Devils nesta pré-temporada.

ENTRA EM CAMPO DOMINGO

A participação no amistoso que encerra a pré-temporada do time inglês foi confirmada pelo próprio jogador. Em resposta a post na sua rede social, CR7 colocou emoji de joinha e a mensagem: "Domingo o rei joga".

Legenda: Atacante confirmou que vai entrar em campo contra Rayo Vallecano Foto: Reprodução

Confira os relacionados do Manchester United:

Goleiros: David de Gea, Tom Heaton, Matej Kovar

Defensores: Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Alex Telles

Meio-campistas: Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek

Atacantes: Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho

