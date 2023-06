Cristiano Ronaldo garante que continua no futebol árabe apesar da falta de títulos

Cristiano Ronaldo não terminou a primeira temporada na Arábia Saudita como gostaria. O Al-Nassr do astro terminou na segunda colocação do campeonato local, cinco pontos atrás do campeão Al-Ittihad, e ainda caiu nas semifinais da Supercopa Saudita e da Copa do Rei Saudita. Mesmo assim, o português garantiu nesta quinta-feira que permanecerá no país.



"Estou feliz aqui, quero continuar aqui e vou continuar aqui", afirmou o português em entrevista à entidade que comanda a Liga Saudita. "O campeonato saudita é bom e competitivo. Tem times bons e os jogadores árabes também são bons", continuou, sem esconder, contudo, que não fez um primeiro ano como imaginava no futebol árabe.



"Minhas expectativas eram um pouco diferentes, francamente. Esperava que ganhássemos um dos títulos este ano, mas as coisas não foram tão bem quanto gostaríamos ou esperávamos. Agora é continuidade e perseverança. Vamos melhorar muito", afirmou.



Frustração

Cristiano Ronaldo disse que os companheiros já sabem como ele atua e espera que a nova temporada, já com jogo a partir de julho, seja mais goleadora e com conquistas.



"Meus companheiros certamente notaram minha natureza, minha disciplina e minha ética de trabalho. Jogar futebol ao mais alto nível durante 20 anos não é por acaso. Os genes são importantes, mas também existem outros fatores importantes. A diferença é o que você faz para usar essas habilidades."



Com Benzema e Messi?

Aproveitou para abrir as portas para novas estrelas. Benzema e Messi são nomes cotados para também disputar a competição. Ambos avaliam propostas tentadoras. "Grandes jogadores, grandes nomes ou jovens jogadores são todos bem-vindos. Se isso acontecer, o campeonato vai melhorar. A idade não é uma coisa importante. O que é importante é o espírito competitivo dos jovens jogadores", avaliou.



O astro aproveitou para revelar o que achou de mais estranho e o que mais gostou. Ele ainda tenta se aprimorar aos horários dos treinos, por exemplo. "Na Europa a gente treinava de manhã, aqui treinamos à tarde ou à noite, e quando começa o Ramadã, treinamos às dez da noite. Foi muito estranho", reconheceu.



Mas mostrou-se surpreso com a culinária local e os costumes. "Tudo bem se você quer vir aqui e se divertir, conhecer a cultura e experimentar a comida. Os sauditas preferem a vida noturna que eu acho muito interessante e boa."