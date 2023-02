Cristiano Ronaldo faz 1º gol pelo Al-Nassr e evita derrota no Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo precisou de três jogos para balançar a rede pela primeira vez em um jogo oficial pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. O esperado gol saiu nesta sexta-feira, após cobrança de pênalti nos acréscimos do duelo com o Al Fateh, pelo Campeonato Saudita, e evitou a derrota do time do craque português ao colocar um empate por 2 a 2 no placar do estádio Príncipe Abdullah bin Jalawi, em Al-Hasa.



O outro gol do Al-Nassr foi marcado pelo brasileiro Anderson Talisca, que acabou expulso nos minutos finais por causa de uma falta violenta. Talisca vive um grande momento no time saudita, tanto que marcou pelo terceiro jogo seguido e tem números impressionantes na atual temporada, com 14 gols marcados em 15 jogos. Na temporada anterior, já havia se destacado, pois fez 22 gols em 33 partidas.



Ronaldo no Al-Nassr

Depois de chegar à Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo marcou duas vezes na derrota por 5 a 4 no amistoso entre um combinado de estrelas do futebol local e o Paris Saint-Germain, mas passou em branco nos dois primeiros jogos pelo Al-Nassr. Depois de estrear com vitória por 1 a 0 sobre Al-Ettifaq, pela liga nacional, amargou uma derrota por 3 a 1 para o Al-Ittihad de Romarinho, na Supercopa Saudita, e acabou eliminado do torneio.



Com o gol marcado nesta sexta, o português ajudou seu clube a manter uma invencibilidade de quatro meses no Campeonato Saudita. A última e única derrota da equipe na competição foi no dia 3 de setembro, quando Ronaldo ainda era jogador do Manchester United. Empatado em 34 pontos com Al-Shabab, o Al-Nassr está na liderança pois leva vantagem nos critérios de desempate.