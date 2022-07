Cristiano Ronaldo é 'opção descartada' para Atlético de Madrid, diz presidente do clube

A contratação de Cristiano Ronaldo foi descartada por Jose Luiz Martínez-Almeida, presidente da Câmara de Madrid. Em entrevista ao Marca, nesta terça-feira (19), o cartola falou da construção da nova Cidade Desportiva e foi perguntado sobre o craque português.

"É uma opção descartada. Ele é um grande jogador, mas acho que não vai jogar pelo Atlético de Madrid devido ao seu passado. Uma parte dos adeptos não iria aceitar", explicou Jose Luiz. Ele faz referência ao passado do jogador, que vestiu a camisa do Real Madrid.

O craque português está fora da pré-temporada do Manchester United por questões familiares. Com aval do técnico argentino Diego Simeone, o clube de Madrid teria mostrado interesse na contratação do atacante de 37 anos, segundo o jornal 'As'.