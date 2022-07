Cristiano Ronaldo é oferecido ao PSG, diz jornal francês

Cristiano Ronaldo foi oferecido ao Paris Saint-Germain. O contato teria sido feito pelo empresário Jorge Mendes. O clube, no entanto, não teria como encaixar o astro no time, de acordo com o jornal francês "Le Parisien".

O empresário do jogador português tem bom relacionamento com Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG. No entanto, uma possível ida de CR7 para o time parisiense só seria viável com a saída de Neymar.

Cristiano Ronaldo está fora da pré-temporada do Manchester United. O jogador foi dispensado para resolver questões familiares. O atleta tem vontade de deixar o clube inglês e anseia disputar novamente a Champions League.

