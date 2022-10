Cristiano Ronaldo é afastado do Manchester United pelo técnico Erik ten Hag por indisciplina

O atacante Cristiano Ronaldo desfalcará o Manchester United neste sábado (22) contra o Chelsea por decisão do técnico Erik ten Hag. A medida do holandês acontece após o astro português abandonar o banco de reserva na vitória do Red Devils diante do Tottenham, por 2 a 0, em Old Trafford.

A diretoria do Manchester United está apoiando a decisão de Erik ten Hag, conforme noticiou o setorista Samuel Luckhurst. Cristiano Ronaldo deixou o banco de reserva do Manchester United aos 44 minutos do 2° tempo, após não ser utilizado pelo treinador.

Na temporada, Ronaldo soma 12 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

