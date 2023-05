Cristiano Ronaldo deve deixar Al Nassr e pode ser suspenso

O experiente atacante português Cristiano Ronaldo não deve permanecer no Al Nassr, clube que defende desde o início de 2023. Descontente com a estrutura da equipe e da Arábia Saudita de maneira geral, o jogador estaria disposto a retornar para o futebol europeu no meio do ano. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até junho de 2025. Uma possível saída antecipada resultaria na quebra do contrato firmado. Segundo o Mundo Deportivo, isso poderia resultar na necessidade de pagamento de uma alta indenização e até mesmo na suspensão do jogador por até quatro meses por rompimento do contrato durante o período protegido.

Cristiano Ronaldo é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, tendo brilhado principalmente com a camisa do Real Madrid, da Espanha. Ele também acumula passagens por Sporting, de Portugal, Manchester United, da Inglaterra, e Juventus, da Itália, além da seleção de Portugal.

Desde que chegou ao Al Nassr, Cristiano Ronaldo disputou 17 partidas com a camisa da equipe árabe. Ao todo, ele soma 13 gols e duas assistências, segundo dados do portal oGol, especialista em estatísticas de futebol.