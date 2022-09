Cristiano Ronaldo desencanta em vitória do Manchester United na Liga Europa; assista gol

Cristiano Ronaldo precisou de oito jogos para marcar o 1º gol nesta temporada. O jejum acabou nesta quinta-feira (15), quando ele converteu um pênalti e fechou o placar da vitória por 2 a 0 do Manchester United sobre o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, na casa dos adversários. O jogo foi válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga Europa.

O resultado é um alívio para o time comandado por Erik Ten Hag, já que o jogo de estreia no torneio europeu terminou com derrota por 1 a 0 para o Real Sociedad, no Old Trafford.

Com a primeira vitória, o United fica na vice-liderança do Grupo E, com os mesmos três pontos que o Sheriff, terceiro colocado. O líder é o Real Sociedad, que chegou aos seis pontos ao vencer, por 2 a 1, o Omonia. do Chipre.

O jogo

Em campo, Cristiano Ronaldo formou um trio de ataque ao lado de Sancho e Antony. O zero foi tirado do placar por Sancho, em chute cruzado que fez a bola bater na trave antes de morrer na rede. O gol de CR7 saiu perto do intervalo, aos 38, em cobrança de pênalti após falta sofrida pelo lateral-direito Dalot dentro da área.

Foi a primeira bola colocada na rede pelo craque português desde maio, quando marcou contra o Brentford, na edição 2021/2022 do Campeonato Inglês. Na atual temporada, estreou no dia 7 de agosto e participou de sete jogos antes do compromisso desta quinta, sem marcar gols em nenhum.

No 2º tempo, o campo moldávio recebeu mais jogadores brasileiros. O volante Casemiro reforçou o United. No decorrer da partida, Stjepan Tomas, treinador do Sheriff, também apostou em atletas do Brasil, como o atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Ceará, e Vitor Pernambuco, revelado pela Portuguesa.