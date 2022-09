Cristiano Ronaldo descarta aposentadoria de Portugal após Copa e sonha com Euro de 2024

O atacante Cristiano Ronaldo acabou com os rumores de que poderia se aposentar da seleção de Portugal após a Copa do Mundo do Catar, em novembro. Nesta terça-feira (20), o astro garantiu que ainda pretende defender o país por pelo menos mais duas temporadas. O foco seria a Eurocopa de 2024, na Alemanha.

Ao receber o prêmio "Quinas de Ouro", maior honraria da Federação Portuguesa para atletas e treinadores portugueses, ressaltou que a trajetória na equipe nacional está longe do fim. CR7 foi premiado pelo recorde de 117 gols por Portugal.

"É uma honra receber um prêmio dessa magnitude e ser o artilheiro da equipe de todos os tempos, nunca pensei que conseguiria", afirmou. "Quero agradecer a todos que foram importantes na minha carreira. Acabou? Ainda vão tirar um pouco mais de carga do Cris. Quero fazer parte deste Mundial e do Europeu também, vou assumir agora", disse.

Euro pelo caminho

O atacante do Manchester United está com 37 anos. Na Eurocopa da Alemanha - Portugal ainda precisará disputar as eliminatórias para a competição - terá 39 e espera por um adeus em grande estilo. No momento, soma 189 jogos pelo time nacional, com 117 gols.

Na Copa do Mundo, Portugal está no Grupo H, com Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A estreia será diante da seleção africana, no dia 24 de novembro, quinta-feira, às 11h, no Estádio 974, no Catar.