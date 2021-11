Cristiano Ronaldo contrata ex-soldados do Exército de Portugal para reforçar segurança pessoal

O astro português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, contratou os gêmeos Sergio e Jorge Ramalheiro, ex-soldados do Centro de Tropas de Operações Especiais de Portugal (CIOE/CTOE), para reforçar a segurança pessoal no retorno à Inglaterra, em agosto.

De acordo com a revista portuguesa "Flash", os irmãos receberam a proposta de CR7 após deixarem a brigada do país. Sergio e Jorge Ramalhaeiro participaram de operações na África e no Afeganistão e têm como característica o disfarce, por se vestirem de maneira elegante, capazes de se misturarem meio à multidão.

"Ele se vestem com elegância e parecem muito normais. São capazes de se misturar com a multidão, mas são rápidos para pensar, ver e agir no momento certo", disse uma fonte próximo à família à revista Flash.

Em setembro deste ano, porém, os gêmeos foram fotografados acompanhando Cristiano Ronaldo na chegada do astro português ao Aon Training Complex (Centro de Treinamento Trafford), próximo a vila de Carrington.

Cristiano Ronaldo arriving at Carrington today, closely followed by his two bodyguards. #MUFC pic.twitter.com/t6hU6tDZNv — United Update (@UnitedsUpdate) September 23, 2021

Na família dos Ramalheiro, além dos gêmeos Sergio e Jorge, de 36 anos, há ainda um outro irmão que permanece no CTOE.

