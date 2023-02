Cristiano Ronaldo atinge marca de 500 gols em campeonatos nacionais

Cristiano Ronaldo entrou em campo nesta quinta-feira e marcou os quatro gols da goleada por 4 a 0 do Al-Nassr sobre o Al-Wheda, quatro dias após completar 38 anos. Com isso, o craque português chegou aos 503 gols marcados em campeonatos nacionais. Antes de chegar ao futebol árabe, marcou 311 pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol, 103 pelo Manchester United no Inglês, 81 pela Juventus no Italiano e três pelo Sporting no Português.

Depois de passar em branco em seus dois primeiros jogos pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol pelo clube na sexta-feira passada, durante o empate por 2 a 2 com o Al Fateh. Nesta quinta, mostrou todo o seu poder ofensivo e abriu o placar logo aos 20 minutos, ao bater cruzado de esquerda e anotar o seu gol 500 em um jogo válido por uma liga nacional.

O segundo gol foi muito parecido com o primeiro, mas pelo outro lado da área, marcado de perna direita, perto do final do primeiro tempo, aos 40 minutos. Ele voltou a balançar a rede no início da etapa final, com um gol de pênalti, aos oito, antes de marcar o último da partida, aos 16, em mais uma jogada na qual invadiu a área. Desta vez, teve a primeira finalização defendida, mas marcou no rebote.

O português teve uma ótima chance de marcar o quinto, no último minuto da partida, mas parou em uma boa defesa do goleiro Abdulquddus Atiah. Com os quatro gols marcados, agora tem cinco em quatro partidas, ajudando o Al-Nassr a permanecer na liderança do Campeonato Saudita, com 37 pontos.