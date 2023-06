Crispim volta a marcar após três meses e celebra gol especial: 'pude dedicar para o meu filho'

Autor do primeiro gol do Fortaleza na vitória por 2 a 1 sobre o Palestino, o meio-campista Lucas Crispim voltou a balançar as redes após mais de três meses de 'seca'. O último gol do atleta havia sido no dia 22 de março, na goleada do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A quebra do jejum foi bastante comemorada pelo atleta por vários motivos, em especial pela comemoração dedicada a chegada do seu primeiro filho.

"Claro que é sempre especial fazer gol, mas esse tem um gosto ainda mais especial. Recentemente, eu fiquei sabendo que vou ser pai e pude dedicar para o meu filho. Além disso, eu estava buscando e precisava bastante já que vinha de uma série de lesões e não estava jogando muito. Fico feliz com a vitória e por poder aproveitar a oportunidade que o professor me deu, correspondendo com um gol marcado", afirmou.

Gol e recado especial para o Baby🔟! 😍🤰🦁#FortalezaEC pic.twitter.com/fzdgsrAbM9 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 28, 2023

O resultado positivo diante do Palestino foi importante, pois mantém o Fortaleza com uma das melhores campanhas gerais da primeira fase da Sul-Americana, o que pode permitir ao Tricolor realizar o jogo de volta das fases decisivas da competição na Arena Castelão.

"Foi uma vitória importantíssima em um campo difícil de jogar. Não estava tão bom quanto parecia. Enfrentamos um adversário forte que estava buscando sua classificação também. No meu entendimento, fizemos uma boa primeira parte e no segundo caímos um pouco de rendimento, mas soubemos sofrer. A equipe deles acabou nos empurrando bastante para o campo de defesa, mas conseguimos encontrar o nosso segundo gol e, mesmo sofrendo um gol depois, segurar o resultado positivo. Independente de como foi o jogo, o importante é ganhar fora de casa novamente. Agora é seguir com os pés no chão e esperar o nosso adversário nas oitavas", comentou.

PRÓXIMO JOGO

Os 10 dias de pausa para a Data FIFA parecem ter feito muito bem para a equipe de Juan Pablo Vojvoda. Desde a volta do calendário no futebol nacional, o Fortaleza conquistou sua terceira vitória seguida. Agora, o próximo compromisso do Leão é diante do Flamengo, neste sábado (01), às 18h30, no Estádio Maracanã, pela 13ª rodada da Série A. De acordo com Crispim, o duelo exigirá maturidade e inteligência da equipe tricolor.

"Agora é virar a chave depois dessa vitória importante aqui. Temos que voltar o foco para o Brasileiro, onde temos um jogo muito difícil contra o Flamengo. É sempre complicado jogar no Maracanã, mas espero que possamos seguir com esse mesmo nível que voltamos após a parada para a Data FIFA. Essas três vitórias foram muito importantes. Que consigamos ter maturidade e inteligência para jogar no Maracanã e conquistar essa vitória também", disse.