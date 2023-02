Crispim fala sobre primeiro gol da temporada e sequência do Fortaleza: 'bom para elevar o nível'

O meia Lucas Crispim fez a festa no Estádio Presidente Vargas na noite da última quarta-feira (01) após marcar seu primeiro gol na temporada em cobrança de falta. Lesionado, o jogador havia ficado de fora do time por quatro jogos, logo após a estreia contra o Iguatu, quando atuou por 72 minutos já com a lesão. Para ele, a volta com gol é importante para sequência.

"Fazer gol é sempre muito bom, foi um momento que dei uma extravasada para tirar o peso do primeiro gol da temporada e voltando de lesão. Infelizmente tive uma lesão com oito minutos do primeiro tempo no primeiro jogo, tive uma ruptura na fascite e mesmo assim continuei jogando, não queria sair. E depois a gente constatou a lesão e fiquei uns três a quatro jogos de fora, mas pude me recuperar bem. Feliz em estar de volta, feliz em fazer o gol, é importante para sequência e para ganhar confiança", destaca.

O atleta, que foi peça importante em 2021, reconheceu seu rendimento abaixo na última temporada. Para esse novo ano, ele destaca como ponto positivo sua versatilidade em campo. Sobre voltar a jogar como ala esquerdo, como fez no seu auge no Tricolor, Crispim gosta da ideia.

"É uma posição que eu gosto bastante, é ali onde me sinto bem. Tanto é que no primeiro jogo contra o Iguatu foi ali que eu comecei atuando (...) graças a Deus eu tenho essa versatilidade no meu jogo. Posso jogar como volante, como meia, lateral, como ala ou como quiser. Estou disposto para ajudar o Fortaleza como precisar", revela.

O Fortaleza volta a entrar em campo no sábado (04) pela Copa do Nordeste, fora de casa, contra o ABC de Natal. O jogo será sem torcida visitante. O camisa 10 do Leão será relacionado para o confronto, que está sendo visto pelos adversários como jogo do ano.

"A gente sabe da força que eles têm dentro de casa. O Frasqueirão lembra um pouco o PV, a torcida fica mais perto ali empurrando. Que possa ser um jogo de estádio cheio. E é um bom nível para gente aproveitar e elevar também o nosso nível para que possamos sair com a vitória. Jogar lá é muito difícil, é uma equipe muito qualificada e com o apoio do torcedor tem tudo para ser um grande jogo", finaliza.

