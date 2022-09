Crispim e Ceballos voltam a ser relacionados no Fortaleza

Na manhã desta sexta-feira (16) a delegação do Fortaleza embarcou rumo a Porto Alegre onde treina antes de ir à Caxias do Sul enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. As novidades entre as peças do elenco são as voltas de Lucas Crispim e Bryan Ceballos.

O camisa 10 do Leão não joga há mais de um mês, desde a partida contra o Internacional na Arena Castelão que a equipe venceu por 3x0 com gol dele abrindo o placar.

O meia tratava de um desconforto muscular na coxa e, por precaução, ficou de fora da última partida contra o Fluminense.

Já Ceballos passou um tempo fora depois da pancada que sofreu na cabeça na partida contra o Corinthians. Após cumprir o protocolo de treinamento depois do ocorrido, também sofreu com um desconforto muscular e volta a ser relacionado agora contra o Juventude.

Juan Pablo Vojvoda não tem nenhuma baixa para esse confronto contra o lanterna da Série A. Os únicos atletas que não embarcaram com o resto do grupo foram Luan Polli e Valentim Depietri, por opção técnica.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil