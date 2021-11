Crispim comenta gravidade de lesão, mas garante estar 100% para voltar à titularidade do Fortaleza

O Fortaleza vive uma semana histórica e decisiva. Na sexta-feira (3), diante do Juventude, a equipe de Juan Pablo Vojvoda poderá garantir vaga na Libertadores, em caso de vitória. E para isso, o técnico argentino terá à disposição Lucas Crispim, que desde que retornou de lesão, disputou apenas 18 minutos, na derrota do Tricolor do Pici contra o Santos.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (29), o meio-campista comentou pela primeira vez sobre a lesão. De acordo com o atleta, a previsão de retorno era para 2022, mas com o tratamento intensivo, conseguiu retornar ainda na reta final da Série A.

Lucas Crispim Meio-campista do Fortaleza "Eu tive uma lesão muito grave. Quando eu recebi a notícia, o resultado do exame, a previsão era para retornar só no ano que vem, mas com a ajuda dos médicos, fisioterapeutas, o trabalho intensivos que fizemos, pôde recuperar o quanto antes para poder voltar a ajudar o Fortaleza. Agora estamos buscando estar 100% para ajudar meus companheiros na próxima sexta-feira (contra o Juventude)."

"Estou à disposição do treinador. Se ele quiser me utilizar. Claro, quando a gente fica um tempo fora, perdemos um pouco de ritmo. Não temos com estar 100% em questão de jogo, mas com o tempo vamos adquirindo. Se o professor quiser me utilizar como titular, estou pronto", completou o meio-campista.

Com mais de 16 mil torcedores confirmados antecipadamente, a Arena Castelão deve receber público recorde na sexta-feira, contra o Juventude. Para Crispim, o apoio do torcedor é fundamental para Tricolor ir rumo à vitória. O meio-campista garantiu, ainda, que não faltará luta e entrega do grupo leonino.

"Muita luta, muita garra e muita entrega. Isso não falta. Tenho certeza que o apoio deles será fundamental. A gente conta com esse estádio cheio, lotado, para irmos em busca sempre da nossa vitória, com a ajuda deles."

Confira à coletiva na íntegra