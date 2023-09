Crispim avalia empate do Fortaleza com o Grêmio e pede apoio da torcida para jogo da Sul-Americana

O Fortaleza ficou no empate de 1 a 1 com o Grêmio na noite deste sábado (30), em jogo do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão. A equipe, que entrou em campo com o time reserva, conquistou um ponto e segue em 8º lugar da tabela. Lucas Crispim avaliou o desempenho do time e da expectativa para o duelo contra o Corinthians, pela Sul-Americana.

"Ao meu ver, a gente fez uma grande partida, demos mole ali no final, mas é coisa que acontece no futebol. Agora é pensar na terça-feira. Peço ao público que compareça, que faça a sua festa linda, que sempre faz aqui no Castelão. A gente precisa muito do apoio deles. É fundamental para que a gente consiga essa classificação inédita para a final. Tem tudo para dar certo"

O Leão do Pici volta a campo na noite da próxima terça-feira (3). A equipe enfrenta o Corinthians no jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). O duelo será na Arena Castelão.