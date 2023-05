Criciúma x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de uma sequência positiva na Série B, o Ceará encara o Criciúma, neste domingo (21), às 15h30, em confronto pela 7ª rodada da competição, no estádio Heriberto Hülse. O Alvinegro vai embalado após vencer na semana passada e subir na tabela. O confronto acontece em Criciúma, Santa Catarina.

O Ceará chega para o duelo depois de vencer o Tombense por 2 a 0, no PV. Com o triunfo, o Vozão ocupa agora a 13ª posição com sete pontos somados. Eduardo Barroca teve uma semana cheia de treinos até a partida diante dos catarinenses.

Do outro lado, o Criciúma também teve tempo para descansar e preparar os jogadores para a partida. O time de Claudio Tencati ficou no empate em 0 a 0 com o Vila Nova, em Goiânia. O Tigre é vice-líder da Série B, tem 14 pontos em seis partidas, e é um dos três times invictos na competição.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92.5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS NO VOZÃO

O treinador Eduardo Barroca relacionou 23 jogadores para o confronto com os catarinenses. As novidades ficam por conta do zagueiro Luiz Otávio, que estava com virose e não enfrentou o Tombense. Já o volante Arthur Rezende retorna depois de três partidas fora.

O capitão alvinegro deve figurar entre os titulares da equipe alvinegra. O meia Rezende é quem deve iniciar no banco de reservas, já que perdeu espaço, após tratamento de um trauma no joelho, para William Maranhão.

AUSÊNCIAS NO DUELO

Para encarar o Tigre, Barroca ainda não pode contar com Michel Macêdo e William Formiga, que seguem no DM. O lateral-direito trata desconforto na parte posterior da coxa, enquanto o lateral-esquerdo tem lesão nos ligamentos do joelho.

Além dos desfalques por lesão, tem aquelas que são por opção do treinador. A lista dos que não embarcaram para Santa Catarina é puxada pelos atacantes Erick Pulga, Pedrinho e Álvaro, além do meia Pedro Lucas. Os atletas ficaram na capital cearense e o clube não divulgou o motivo.

Intensidade no trabalho técnico e tático no CT do Tigre 💪🐯



📷 Celso da Luz | CEC#CTdoTigre pic.twitter.com/ka04dY7cOO — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) May 18, 2023

Do outro lado, Tencati tem lista com quatro desfalques entre os titulares por suspensão. O zagueiro Rodrigo e o atacante Éder receberam cartões vermelhos diretos contra o Vila Nova e estão fora. Além deles, o treinador não pode contar com o lateral-direito Cristovam e meia Rômulo, que tomaram o terceiro cartão amarelo.

Na lateral, Claudinho deve ser titular na vaga de Cristovam. O espaço na defesa deve ser disputada por Rayan e Mancini. Já no meio, Miquéias, Léo Costa e Chystopher disputam a titularidade, enquanto Fabinho deve formar dupla de ataque com Felipe Vizeu.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

Ceará e Criciúma já se enfrentaram em 21 oportunidades ao longo da história. O confronto entre cearenses e catarinenses é marcado pelo equilíbrio. O Vozão venceu oito jogos, contra sete do Tigre, além de seis empates.

O último duelo aconteceu em 2017, também no Heriberto Hülse, pela Série B. Naquela ocasião, o jogo, válido pela 37ª rodada da competição, terminou em 1 a 1, e culminou com o acesso antecipado do Vozão para a elite nacional. Os gols foram marcados por Richardson, contra, e Lima, para o Alvinegro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rayan (Mancini), Walisson Maia e Marcelo Hermes; Felipe Mateus, Miqueias (Léo Costa), Arilson e Marquinhos Gabriel; Fabinho e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nícolas. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA | CRICIÚMA X CEARÁ

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma-SC

Data: 21/05/23 (domingo)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

4º árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Var: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)