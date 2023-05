Criciúma tem pelo menos quatro desfalques para enfrentar o Ceará neste domingo (21)

O Criciúma, próximo rival do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, terá desfalques importantes para o confronto, que acontece neste domingo (21). Claudio Tencati, treinador da equipe catarinense, não poderá contar com quatro jogadores considerados titulares do Tigre, todos eles por suspensão.

O experiente zagueiro Rodrigo, capitão do time, foi expulso na última rodada, diante do Vila Nova, bem como o atacante ítalo-brasileiro Eder, ex-São Paulo. O lateral-direito Cristovam, que já vestiu a camisa do Ceará, completou a série de três cartões amarelos, mesma situação do volante Rômulo. Os quatro jogadores não podem enfrentar o Ceará.

Seguimos focados no objetivo! 💪🐯



.

.

📸 Celso da Luz | Criciúma E.C. pic.twitter.com/8FSfW3GzC6 — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) May 13, 2023

O Criciúma vive bom momento na Série B do Brasileirão e ainda não perdeu na atual edição da competição nacional. Após seis rodadas disputadas a equipe soma 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates. Na última rodada, o Tigre empatou em 0 a 0 com o Vila Nova, jogando fora de casa.

Criciúma e Ceará entram em campo neste domingo (21), às 15h30 de Brasília, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), para disputar a sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O Criciúma é o terceiro colocado, com 14 pontos, e o Ceará é o 13º colocado, com sete pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.