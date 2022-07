Crianças e adolescentes que participam da 'Taça Leão Social' poderão tirar carteira de identidade

Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, que vão participar do torneio “Taça Leão Social”, poderão tirar identidades/RG por meio da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB). Cem documentos serão emitidos até esta sexta-feira (29), no Ginásio Paulo Sarasate, onde a competição é realizada.

O intuito é fornecer a primeira via da carteira de identidade para os participantes do torneio, muitos deles são crianças e adolescentes carentes. O público atendido foi cadastrado pelo próprio clube, que rastreou a falta de documentação dos participantes e buscou o apoio da Pefoce. O torneio é organizado pelo Núcleo de Futsal do Fortaleza Esporte Clube (FEC).



“Realizamos a prestação do serviço por meio da emissão do documento que garante a cidadania deles, mas que, para eles, é algo além, é a chance de disputarem a competição e realizarem sonhos”, disse Ricardo Filgueiras, coordenador da CIHPB.

Em Fortaleza, a CIHPB mantém a emissão de carteiras de identidade 1º e 2º via em postos de atendimentos fixos que funcionam por meio de agendamento:

VEJA OS PONTOS DE ATENDIMENTO

Vapt-Vupt Antônio Bezerra

Vapt-Vupt Messejana

Agendamentos pelo site: https://meuvaptvupt.com.br/agendamento

Casa do Cidadão Benfica

Casa do Cidadão Assembleia

Casa do Cidadão Câmara dos Vereadores

Casa do Cidadão Shopping Iguatemi

Agendamentos pelo site:

https://minhaagendavirtual.com.br/agendamentos/novo/casadocidadao

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte