Criança torcedora do Fortaleza ganha camisa de Crispim em jogo, é furtada e recebe apoio do clube

Das arquibancadas da Arena Castelão, o pedido de Carlinhos, torcedor do Fortaleza, em um cartaz: “Crispim, me presenteia com a sua camisa, por favor”. O desejo chegou dentro de campo no último sábado (12), foi atendido, mas terminou com um pesadelo: outra pessoa roubou o uniforme do menino de 14 anos.

O momento foi registrado pelo fotógrafo Lucas Emanuel, que esteve presente no jogo entre Fortaleza x Ferroviário pelo Estadual. O profissional flagrou a situação e divulgou nas redes sociais.

Legenda: Carlinhos ficou chorando após ter a camisa roubada por outra torcedora Foto: Lucas Emanuel / P3 Sport / Agif

“O jogador foi e jogou a camisa ao menino, só que o que acontece é que uma mulher ao lado da criança pegou a camisa e saiu correndo. O que restou foi o garotinho ficar chorando”, publicou no Instagram.

A ação gerou revolta, mas terminou com apoio e carinho. O presidente tricolor Marcelo Paz comentou na postagem que o clube irá receber Carlinhos no Pici e doar uma camisa. O meia Lucas Crispim também se comprometeu a entregar o material para o jovem, que sonha em jogar futebol e treina na Associação Celc Oficial, instituição que também apoiou mobilização pela criança.