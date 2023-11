Criança cearense que emocionou web vendendo dindin recebe homenagem especial do Palmeiras

O pequeno Wesley, de seis anos, emocionou diversos internautas após ter um vídeo chorando enquanto não conseguia vender os dindins fabricados pela sua família, na cidade de Itatira, interior do Ceará. No vídeo, compartilhado pela página Razões Para Acreditar, a criança aparece vestida com o uniforme do Palmeiras e se diz fã do goleiro Weverton, titular do time. Rapidamente o vídeo viralizou e chegou ao conhecimento do clube paulista.

Na última semana, o departamento de marketing do Palmeiras enviou os dois mascotes do clube, o Porco e o Periquito, para a cidade em que mora Wesley. A surpresa foi registrada e publicada nas redes sociais do clube. Os mascotes presentearam o pequeno torcedor com camisas e acessórios do clube e ainda o convidaram para assistirem, com o elenco e comissão, o jogo entre Fortaleza e Palmeiras, marcado para dia 26, na Arena Castelão.

A rotina de Wesley consiste nos estudos de segunda a sexta e no final de semana, a rua vira seu local de vendas. Acompanhado de um isopor e de dindins, o jovem palmeirense percorre a cidade de Itatira para comercializar suas sobremesas por apenas R$ 1. Ao longo da visita, Wesley recebeu diversos presentes, entre eles camisas do goleiro Weverton, bonecos dos mascotes que estiveram presentes em seu lar, bola de futebol personalizada e uma ligação especial de sua referência no Verdão.

Veja como foi a surpresa feita pelo Palmeiras:

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto