Criança cearense conhece elenco do Palmeiras e realiza sonho de entrar em campo ao lado de Weverton

O garotinho Wesley, palmeirense de seis anos, após emocionar diversas pessoas com um vídeo chorando por não conseguir vender dindins, voltou a comover a internet. Dessa vez o pequeno realizou seu sonho de ir ao estádio, assistir o Palmeiras e ainda entrar em campo com seu ídolo, o goleiro Weverton. O garoto do interior de Itatira foi levado à Arena Castelão pela equipe do Verdão, juntamente com seus pais e seu irmão, e acompanhou de perto todas as emoções de Fortaleza x Palmeiras, no Brasileirão pela 35ª rodada.

No vídeo divulgado no canal oficial do Palmeiras, no Youtube, é possível ver o garotinho, juntamente com sua família, embarcando rumo ao hotel em que estavam hospedados os jogadores do time. Por lá, Wesley conheceu o elenco, almoçou juntamente com todos eles e ainda bateu um papo com a Presidente Leila Pereira, que o presenteou com artigos personalizados do clube. Na oportunidade, Wesley ainda conheceu a praia, andou de elevador e conheceu a Arena Castelão.

Em sua casa, em Itatira, interior do Ceará, Wesley já havia recebido a visita do departamento de marketing do Palmeiras, que levou os dois mascotes, porco e periquito, e presentes para o garotinho. Na ocasião, os representantes do Verdão combinaram com os pais de Wesley para leva-los para o jogo do Brasileirão.

VEJA O VÍDEO