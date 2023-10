Criação Quarto de Milha Fazenda Haras Claro conquista título no Jockey Club Cearense

A Fazenda Haras Claro segue colecionando importantes marcas em diversas competições. Desta vez, o animal Quadra For Me (Corona For Me e Jessies Flying conquistou a primeira colocação na disputa comemorativa da Prova Especial Independência do Brasil, em 320 metros, com tempo de 17s.918, no Jockey Club Cearense.

O proprietário da campeã Quadra For Me, criador Rony Teixeira comemorou este brilhante triunfo com o colega criador Cláudio Rocha. Antes, a Campeã Nacional Fazenda Haras Claro, do criador Cláudio Rocha, havia comemorado as vitórias de suas criações Maroto Miracle e Nevoeiro For Me em provas de Vaquejadas, no Parque Vitória em Cristo - Pacajus e Itapebussu