Criação Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro inicia 2022 com vitórias

A criação equina da veloz raça Quarto de Milha da campeã Fazenda Haras Claro, de projeção nacional, começou esta temporada mostrando sua performance e triunfando. Na primeira quinzena de janeiro, obteve duas expressivas vitórias em diferentes vaquejadas.

Na concorrida da Quarta Vaquejada do Parque Cordeirāo, em Trairi, o pupilo nascido na Campeã Fazenda Haras Claro Maroto Miracle foi o vencedor. Ele foi adquirido pelo criador João Lucas.

Competindo no I Torneio Aguada Nova Velocity, na Bahia, o criador Cláudio Rocha comemorou mais uma conquista inédita: Pintura Senator foi o campeão.

Buscando manter a excelência que caracteriza a Fazenda Haras Claro, o seu dono criador, médico Cláudio Rocha, e a equipe de trabalho realizam neste inicio de temporada a reprodução de diferentes espécies, dentre elas, Quarto de Milha .

No mês de março, na cidade de Canindé, acontece a tradicional festa do GP/Leilão Haras Primavera Elite & Convidados . Neste evento, a Campeã Fazenda Haras Claro é convidada.



O calendário de eventos oficiais da temporada 2022 , com animais da veloz raça Quarto de Milha, promete grande movimentação e emoção não só no Ceará, como em todo Nordeste e São Paulo, no Jockey Club de Sorocaba. Criadores, proprietários e turfistas estão bastante motivados.Em termos regionais, o Jockey Club Cearense será o grande palco de algumas programações .