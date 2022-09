CREF5 realiza ações em todo Estado pelo Dia do Profissional de Educação Física

O Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5-CE) promove neste mês de setembro em todo Estado, uma programação para homenagear e atualizar os profissionais da área, além de reforçar a importância da atuação profissional de Educação Física registrado e habilitado.

Desta quinta-feira (1), até o sábado (3), a Universidade de Fortaleza (Unifor), sediará o CONCREF 2022. O congresso científico é destinado para estudantes e profissionais de Educação Física e que abre as ações de comemoração do dia celebrado no dia 1° de setembro. ebates, palestras e exposição de trabalhos científicos estão previstos na programação do congresso. Entre as ações previstas há também o Super Treino das Assessorias, na Avenida Beira-Mar, às 5h30, que vai mobilizar a população em espaços públicos, como praças, parques, praias, areninhas, entre outros.

A ideia é promover a prática da atividade física e qualidade de vida a partir de atividades com movimento. A expectativa é reunir mil atletas amadores e profissionais e mais de 20 assessorias esportivas.

Legenda: Cada vez mais valorizado por promover um estilo de vida ativo, o profissional de Educação Física é quem pensa o exercício físico, considerando as particularidades de cada pessoa Foto: Divulgação

No sábado

Outra programação confirmada vai reunir, no sábado (3), das 6h às 11 horas, na Universidade de Fortaleza (Unifor), mais de 500 atletas amadores que treinam, diariamente, sob a orientação de um profissional de Educação Física habilitado e registrado.

No mesmo dia e horário, também como eixo da programação social do CREF5, acontecerá a “Corrida Desafio Sem Limites”. Com percursos de 50 e 100 metros, o evento reunirá atletas e amadores com deficiências visual, auditiva, intelectual, motora e do transtorno do espectro autista (TEA). A corrida está disponível para crianças, adolescentes e adultos.

“Todo o estado do Ceará estará mobilizado com ações educativas, políticas e sociais. Estaremos mobilizando os municípios para reconhecer a importância e obrigatoriedade do profissional de Educação Física nas séries iniciais da educação básica, a garantia da carga horária das aulas, além de ressaltar a importância do acompanhamento e orientação de profissionais habilitados e registrados. Será também destacada a importância de investimento em políticas públicas que garantam programas que facilitem o acesso da população à prática de atividade físicas”, destaca Andréa Benevides, presidente do CREF5.

