CRB terá pelo menos três desfalques e um retorno para jogo contra o Ceará; veja detalhes

O CRB chega para enfrentar o Ceará com pelo menos três desfalques na equipe, além de um retorno. O grupo comandado por Daniel Paulista vem de vitória diante do Mirassol, na última rodada. O duelo com o Alvinegro será neste sábado (10), na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília).

No departamento médico, a equipe tem os atacantes Anselmo Ramon, Copete e Mike, todos lesionados. Já o atacante Hyuri viajou com a delegação e deve estar disponível para encarar o Alvinegro.

Além disso, o meia Lucas Lima e o zagueiro Fábio Alemão estão pendurados com dois cartões amarelos. O clube alagoano só não recebeu cartões amarelo ou vermelho em dois jogos desde o início da Série B (nos duelos contra o Juventude e diante do Mirassol).

O CRB vem de duas vitórias, contra Guarani e Mirassol, e quer manter a sequência de recuperação no campeonato. O time deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 14ª posição, com 11 pontos.