CRB tem desfalque de titular para enfrentar o Ceará na Série B; veja detalhes

O lateral-esquerdo Guilherme Romão, titular e um dos destaques do CRB na temporada, está suspenso após completar a série de três cartões amarelos e não enfrenta o Ceará nesta sexta-feira (5), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na atual temporada, Romão disputou 42 partidas com a camisa do CRB, somando um gol e três assistências. Ele completou a série de três amarelos na última rodada da Série B, quando foi advertido na partida contra o Mirassol, pela 30ª rodada.

Quem também deve permanecer de fora da equipe comandada pelo treinador Daniel Paulista são o meio-campista Juninho Valoura e o atacante Bruno Silva, que seguem machucados e realizando tratamento com o departamento médico do CRB.

RETORNO DE ZAGUEIRO

Por outro lado, o zagueiro Edimar, de 37 anos, deve voltar a ser opção para Daniel Paulista. O experiente jogador conseguiu se recuperar de uma lesão e voltou a treinar normalmente com o restante do grupo, devendo ser relacionado para enfrentar o Ceará.

CRB e Ceará entram em campo nesta sexta-feira (6), às 21h30 de Brasília, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), para disputar a 31ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O CRB é o décimo colocado, enquanto o Ceará ocupa a 11ª posição no torneio.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.