CRB anuncia lateral-esquerdo Willian Formiga, ex-Ceará

O CRB anunciou a contratação do lateral-esquerdo Willian Formiga, que estava no Ceará. O jogador foi anunciado nesta segunda-feira (11), pelo time alagoano, que será adversário do Vovô na Copa do Nordeste e Série B.

FORMIGA ESTÁ FECHADO COM O #GalodeCampina2024 ✍🏽✅



O lateral-esquerdo William Formiga, de 28 anos, disputou a última temporada pelo Ceará, onde foi campeão da Copa do Nordeste. Além disso, ele tem passagens recentes por Vila Nova, Novorizontino, Brasil de Pelotas e (+) pic.twitter.com/yvuj5e9y7P — CRB 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@CRBoficial) December 11, 2023

Formiga fez 29 jogos pelo Ceará na temporada, sendo apenas 18 como titular. Ele marcou um gol. O jogador foi campeão da Copa do Nordeste pelo clube, mas fez uma Série B discreta, na campanha frustrante de meio de tabela.

Não utilizado

Na reta final da Série B, Formiga não foi utilizado por Vágner Mancini. O último jogo dele pelo Vozão foi no dia 6 outubro, curiosamente contra o CRB, na derrota por 2 a 0, pela 31ª rodada.