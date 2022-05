Crato e Pacajus entram em campo neste sábado (14) pela Série D; veja informações

Crato e Pacajus entram em campo neste sábado (14) contra São Paulo Crystal e Juventude Samas, respectivamente, pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O time pacajuense está no G4 do Grupo A2, com cinco pontos, e busca manter-se vivo na disputa por uma vaga no mata-mata rumo à Série C. O confronto é decisivo: o Juventude Samas ocupa a 5ª colocação, com quatro pontos. Uma vitória do time maranhense tira o Pacajus da zona de classificação.

A partida acontece no Estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão (MA), às 15h30.

A realidade do Crato é inversa. A equipe cratense ocupa a lanterna do Grupo A3, com um ponto conquistado em quatro partidas. Diante do São Paulo Crystal, o Azulão busca, além de vencer, marcar seu 1º gol na competição. O time paraibano, por sua vez, ocupa a 4ª colocação, com seis pontos.

O confronto acontece no Estádio O Carneirão, em Cruz do Espirito Santo (PB), às 15h.

As partidas serão transmitidas na InStat TV.

Ficha técnica | São Paulo Crystal x Crato

Local: Estádio Pinheirão, em São Mateus do Maranhão (MA)

Data: 14/05/2022 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Gleydson Francisco (PB)

Transmissão: InStat TV

Ficha técnica | Juventude Samas x Pacajus

Local: Estádio O Carneirão, em Cruz do Espirito Santo (PB)

Data: 14/05/2022 (sábado)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Assistentes: José Carlos de Jesus (MA) e Raphael Max Borges Pereira (MA)

Transmissão: InStat TV