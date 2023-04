Craques do futebol e do futsal se reúnem para jogo beneficente no ginásio Paulo Sarasate

Um Encontro de Estrelas vai reunir grandes nomes da bola. Craques do futsal e do futebol vão reencontrar os fãs em prol de causa beneficente. O evento será no dia 16 de abril, a partir das 10 horas, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Manoel Tobias, Gera, Sérgio Alves, Clodoaldo, Rinaldo, Mota e Michel estão entre os nomes confirmados. A entrada é 1kg de alimento.

Legenda: Encontro vai reunir diversos craques da bola. Foto: Divulgação

“Diferente do habitual, o Encontro das Estrelas terá craques do futebol cearense, como Sérgio Alves, Clodoaldo, Mota e Rinaldo, juntamente com alguns grandes do futsal, como eu é Manoel Tobias, para uma partida nas quadras. A aproximação do torcedor das mais variadas idades e gerações com estes atletas também está incluso no “pacote”. Expectativa de um evento bem divertido para todos os envolvidos”, disse o ex-jogador de futsal e melhor do mundo Gera, idealizador do evento.

O público interessado em acompanhar o amistoso basta doar 1kg de alimento, que será recebido na portaria do ginásio. As doações serão destinadas a projetos sociais. Antes, haverá uma disputa entre times femininos. Após esta primeira edição do Encontro das Estrelas, o intuito é repetir a ação futuramente, em outros municípios do estado.



SERVIÇO:

Evento: Encontro das Estrelas

Entrada: 1kg de alimento

Data: 16 de abril

Horário: 10h

Endereço: Ginásio Paulo Sarasate / Rua Ildefonso Albano, 2050