Craque português Cristiano Ronaldo revela que guarda as cinzas de seu filho

O craque português Cristiano Ronaldo, de 37 anos, revelou que mantém guardadas as cinzas de seu filho, que morreu durante o parto em abril de 2022. A declaração foi feita em entrevista ao apresentador Piers Morgan, na TalkTV. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, sua parceira, estavam aguardando o nascimento de um casal de gêmeos, mas o menino morreu durante o procedimento. A menina continuou viva.

“As cinzas (do meu filho) estão comigo, como as do meu pai, estão aqui em casa. É algo que quero guardar para o resto da minha vida e não jogá-lo no oceano ou no mar. Eu os mantenho comigo. Eles estão ao lado do meu pai. Tenho uma igrejinha lá embaixo, uma capela, e mantenho meu pai e meu filho lá”, disse o craque da seleção portuguesa durante a entrevista. O pai de Cristiano Ronaldo morreu em 2005.

O camisa 7 do Manchester United revelou que considera o pior momento de sua vida. “É uma loucura. Às vezes eu tentava explicar para minha família e até para meus amigos mais próximos. Eu digo: ‘Nunca me senti feliz e triste ao mesmo tempo’. Nunca me senti. É difícil de explicar. É muito difícil. Você não sabe se está chorando ou se está sorrindo. Porque é uma coisa que você não sabe como reagir. Você não sabe o que fazer, para ser honesto”.

ÀS VÉSPERAS DA COPA DO MUNDO

As revelações feitas por Cristiano Ronaldo aconteceram às vésperas da disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O jogador é o principal nome da seleção de Portugal, que vai em busca do seu primeiro título de Copa do Mundo. Portugal está no Grupo H do Mundial, ao lado de Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A estreia acontece no dia 24 de novembro, diante de Gana.