CPI das apostas esportivas vota requerimentos para convocar jogadores; assista ao vivo

A Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas segue o processo para identificar possíveis fraudes no futebol brasileiro entre 2022 e 2023. Nesta terça-feira (06), os deputados estão reunidos para realizar a votação de possíveis solicitações para prestação de esclarecimentos. Ao todo, são 70 pedidos na pauta do dia.

A CPI é presidida pelo deputado Júlio Arcoverde (PP-PI) e tem André Figueiredo (PDT-CE) e Daniel Agrobom (PL-GO) como primeiro e segundo vice-presidentes. O relator é o deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), em uma investigação, foi descoberto que apostadores compravam atletas para que eles tomassem cartões amarelos ou vermelhos ao longo de jogos pelas Séries A e B do Brasileirão de 2022 e alguns Estaduais de 2023. Quem denunciou o esquema para que a investigação pudesse ser iniciada foi Hugo Bravo, presidente do Vila Nova/GO.

A CPI foi instalada no último dia 17 de maio (quarta-feira) e já ouviu o próprio Hugo Bravo, além de pessoas responsáveis pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. Foram eles: Cyro Terra Peres, procurador geral de justiça do MP-GO, e Fernando Cesconetto, promotor de justiça do MP-GO.