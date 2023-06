Courtois dá sua versão sobre saída da delegação belga: 'desconforto no joelho'

Horas depois do treinador da Seleção Belga ter informado que Courtois abandonou o grupo por não ter sido capitão do time, o goleiro do Real Madrid deu a sua versão sobre os acontecimentos e se mostrou "profundamente decepcionado" com a atitude do treinador, que assumiu após o Mundial do Catar, detornar pública "uma conversa privada".

"Ser ou não capitão da seleção não é um capricho ou uma decisão aleatória, deve ser uma decisão sua e é isso qu etentei transmitir a vocês. Infelizmente não consegui meu objetivo",afirmou em um comunicado.

Dores no joelho

Courtois destacou que não exigiu nada "em hipótese alguma" e que conversou com Lukaku para esclarecer a situação, negando também qualquer conflito com um companheiro de equipe.

Por fim, especificou que sente um desconforto no joelho direito e que, após uma revisão, os médicos do Real Madrid e da seleção belga tomaram "a decisão de deixar a concentração".