Cotas de TV da Série B de 2023 seguem indefinidas e podem ser menores que 2022; entenda

A negociação dos direitos de transmissão da Série B do Brasileiro de 2023 segue indefinida. Após o fim de contrato com a Rede Globo em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu propostas de comercialização, mas os novos valores não agradaram. A informação é do UOL.

As ofertas para a atual temporada totalizaram R$ 80 milhões para todas as plataformas, uma quantia quase 60% inferior ao pagamento total da Rede Globo, que era de R$ 220 milhões.

O cenário liga o alerta pois o montante dos direitos de transmissão injetados nos clubes, na maioria dos casos, é a principal fonte de receita. Em janeiro, em contato com o Diário do Nordeste, o Ceará justificou a ausência da divulgação da projeção orçamentária por conta da falta de cotas da Série B.

A competição tem início no dia 15 de abril. Até o momento, nenhuma empresa adquiriu os direitos, o que indica a ausência de transmissão. Deste modo, a CBF abrirá uma nova rodada de propostas.

Em 2022, o Cruzeiro foi campeão, e Grêmio, Bahia e Vasco garantiram o acesso. Na atual edição, os participantes são: ABC, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani-SP, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense, Vila Nova e Vitória-BA.