Costa Rica x Nova Zelândia ao vivo: acompanhe partida em tempo real

A última seleção a garantir passagm para a Copa do Mundo de 2022 no Catar será conhecida nesta terça- feira (14). Costa Rica e Nova Zelândia entram em campo ás 15h (horário de Brasíli) no Al Rayyan Stadium, em Doha, no Catar, e lutam pela última vaga.

A equipe vencedora integrará automaticamente o grupo E, se juntando a Alemanha, Espanha e Japão. O duelo será definido em jogo único, em caso de empate será disputado prorrogação e pênaltis.

Acompanhe ao vivo em tempo real

Onde assistir a partida

O jogo terá transmissão do Sportv 2, na TV fechada, e em streaming no FIFA+.

Palpites

Prováveis escalações

Costa Rica: Keylor Navas; Bryan Oviedo, Keysher Fuller, Francisco Calvo e Carlos Martínez; Gerson Torres, Yeltsin Tejeda, Orlando Galo, Brandon Aguilera e Johan Venegas; Joel Campbell. Técnico: Luis Fernando Suárez.

Nova Zelândia: Oliver Sail; Bill Tuiloma, Winston Reid e Tommy Smith; Joe Bell, Kosta Barbarouses, Liberato Cacace, Tim Payne e Matthew Garbett; Alex Greive e Chris Wood. Técnico: Danny Hay

Ficha técnica | Costa Rica x Nova Zelândia

Repescagem para a Copa do Mundo de 2022

Data e horário: 14/06/2022, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan (QAT)

Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)

Assistentes: Mohammed Al-Hammadi (EAU) e Hasan Almahri (EAU)

Onde assistir: Sportv 2 e Fifa+