Costa Rica x Canadá pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e escalações

A seleção da Canadá enfrenta a Costa Rica nesta quinta-feira (24), na 12ª rodada das Eliminatórias da Concacaf para Copa do Mundo. O jogo ocorre às 23h05 (de Brasília), no estádio Nacional da Costa Rica. As equipes nacionais buscam vaga no próximo Mundial, realizado no Catar.

Na tabela, o Canadá está invicto e na liderença, com 25 pontos. Como a Federação possui três vagas, o time se garante na Copa com uma vitória - a vaga pode vir até com um empate, a depender de combinação de resultados. A Costa Rica surge em 5º, com 16. O foco é somar pontos para tentar ficar pelo menos na Repescagem, colocação do Panamá no momento, com 17.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Star +.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Costa Rica: Keylor Navas; Vargas, Calvo, Waston e Oviedo; Celso Borges, Gerson Torres, Valverde e Tejeda; Campbell e Alonso Martinez. Técnico: Luis Fernando Suárez.

Canadá: Borjan; Laryea, Henry, Kennedy e Adekugbe; Eustáquio, Hutchinson e Osorio; Jonathan David, Liam Millar e Junior Holiett. Técnico: John Herdman.

COSTA RICA X CANADÁ

Competição: Eliminatórias da Concacaf para Copa do Mundo de 2022.

Data: 24/03, quinta-feira.

Horário: 23h05.

Local: Estádio Nacional da Costa Rica, em San José (COS).