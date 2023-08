Costa do Marfim x Brasil pela Copa do Mundo de Basquete: veja horário e onde assistir

Costa do Marfim e Brasil entram em quadra nesta quarta-feira (30), às 6h45 de Brasília, na Indonesia Arena, em Jacarta (IND), para disputar a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Basquete 2023.

O Brasil está na segunda colocação do Grupo G, com três pontos em duas rodadas, enquanto a Costa do Marfim está na terceira posição do grupo, somando também três pontos em duas rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN 2 e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

JOGADORES DAS EQUIPES

Costa do Marfim: Solo Diabate, Assemian Moulare, Bazoumana Kone, Nisre Zouzoua, Maxence Dadiet, Charles Abouo, Jean-Philippe Dally, Vafessa Fofana, Mike Fofana, Amadou Sidibe, Patrick Tapé e Cédric Bah. Técnico: Dejan Prokic.

Brasil: Yago dos Santos, Raul Neto, Marcelo Huertas, George de Paula, Vítor Benite, Gui Santos, Leonardo Meindl, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Cristiano Felício, Felipe dos Anjos, Tim Soares. Técnico: Gustavo de Conti.

COSTA DO MARFIM X BRASIL | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Basquete

Local: Indonesia Arena, em Jacarta (IND)

Data: 30/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 6h45 (de Brasília)