Corrida de rua em Cascavel comemora aniversário de nascimento do chanceler Edson Queiroz

A cidade de Cascavel recebeu na tarde deste sábado (15), mais uma edição da corrida de rua que comemora aniversário de nascimento do chanceler Edson Queiroz. Neste ano, a principal novidade foi a presença de crianças na atividade esportiva.

Na I Corridinha do Memorial Edson Queiroz, as crianças se divertiram junto aos pais. Já a II Corrida do Memorial Edson Queiroz teve percursos de 2,5 km, 5km e 10km, premiando os melhores atletas.

A programação encerra a “Semana da Vida, Trajetória e Legado do Chanceler Edson Queiroz”, que celebra os 98 anos de nascimento do industrial cearense Edson Queiroz. As atividades foram realizadas pelo Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, em parceria com a Prefeitura de Cascavel.

As inscrições para o evento foram gratuitas, com direito a medalhas ou troféus ao término da competição.