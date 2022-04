Corrida de rua em Cascavel comemora aniversário de nascimento do chanceler Edson Queiroz

A 1ª Corrida de Rua Memorial Edson Queiroz acontece neste domingo (10), a partir das 6h30, no entorno do Memorial Edson Queiroz, no centro de Cascavel. Realizada como forma de comemoração pelo aniversário de nascimento do chanceler Edson Queiroz, o evento é parte de uma programação extensa para celebrar a data.

Segundo João Paulo Moura, secretário de esportes do Município, além da corrida, várias atividades já estão previstas. "O Edson Queiroz é um dos mais nossos ilustres cascavelenses, e essa corrida vem para relembrar isso também", explica o titular da pasta.

Pouco antes da largada, a partir das 6h, um alongamento será oferecido aos corredores inscritos, além de uma aula de dança aberta a todos que estiverem interessados.

Programação

Os inscritos na corrida, em torno de 300 pessoas, tiveram que escolher entre dois percursos: de 3km ou de 6km. Além disso, não houve pagamento de taxa para participação.

Como reconhecimento, os primeiros colocados do trajeto receberão troféus para celebrar a participação, enquanto os demais devem ser presenteados com uma medalha.

Além da corrida, outra programação deve celebrar o aniversário, comemorado oficialmente no dia 12 de abril. Ainda no domingo, por exemplo, visitas ao memorial ocorrerão das 10h às 12h e uma apresentação no local deve trazer um coro apenas de crianças para marcar a noite, às 18h30.

Enquanto isso, na segunda-feira (11) haverá uma missa na Igreja Matriz de Cascavel, com o intuito de celebrar a trajetória, vida e legado do chanceler.