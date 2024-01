Corpo de Pelé pode ser exumado para realização de teste de DNA; entenda

Corpo de Pelé, falecido em dezembro de 2022, pode ser exumado após suposta filha do craque solicitar um novo exame de DNA para comprovar a relação parental com o “rei do futebol”. Os advogados de Maria do Socorro Bezerra, de 60 anos, acreditam que o processo, que está aberto desde 2019, pode ser concluído após a coleta do material.

Segundo informações da TV Meio Norte, a coleta de DNA de Pelé foi solicitada após Maria comparar seu DNA com os de Edson e Flávia, filhos de Pelé, e o resultado ser inconclusivo. Um dos exames realizados durante o processo, apontou que não havia possibilidade de Maria ser irmã dos filhos de Pelé. Por conta disso, seus advogados questionam a divergência dos resultados.

“Foram realizados os exames com o Edson, com a Flávia, filhos do Pelé, e com a dona Maria do Socorro, e a dona Maria do Socorro, por incrível que pareça, deu uma probabilidade de irmão com a Flávia, maior do que a do Edson com a Flávia”, declarou o advogado de Maria do Socorro, em entrevista concedida à TV Meio Norte.

HERANÇA RESERVADA

Segundo Augusto Miglioli, advogado dos filhos de Pelé, a suposta filha do rei terá sua parte da herança reservada até que o exame de DNA comprove, ou não, a paternidade. Caso o resultado seja negativo, o patrimônio separado será repassado e distribuído entre os outros herdeiros.

Por enquanto, a fração separada para a mulher iria para a chamada “reserva de quinhão”, medida que garante, ao suposto filho, o direito de ter sua parte na herança preservada, até que o resultado do exame de DNA fique pronto.