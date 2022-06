Coritiba x Sao Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Coritiba e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (9), às 20h, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O confronto acontece no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Dentro de casa, o Coxa Branca vai defender a sua posição no G4 da competição, depois de empatar com o Ceará em 1 a 1, fora de casa. Por outro lado, encara o São Paulo, que tem os mesmos 14 pontos, mas ocupa a 6ª posição. O Tricolor Paulista também empatou em 1 a 1 com o Avaí, no final de semana.

Onde assistir

A partira será transmitida pelo Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Coritiba: Alex Muralha; Natanael (Guillermo), Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias (Val), Bernardo e Thonny Anderson; Fabrício Daniel, Adrián Martinez e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

São Paulo: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano (Eder) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA | Coritiba x SÃo Paulo

Data: 09/06/22 (quinta-feira)

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Horário: 20h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)